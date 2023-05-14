Мир 14 мая 2023, 00:43 Украину уличили в установлении нацистского режима Экс-разведчик США Риттер: нацистский режим фактически установился на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

На Украине де-факто установился нацистский режим, который поощряет удары по мирным жителям Донбасса. Таким выводом офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер поделился на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.

«Американцы должны понимать, что мы боремся на стороне плохих парней, за нацистов, которые совершают ужасные преступления», — сказал он.

Реклама

По словам Риттера, украинские власти одобряют удары по местности, где находятся магазины и школы. В результате среди мирного населения есть жертвы. Он также объяснил, что речь идет о намеренных обстрелах, ведь ВСУ снабдили натовским оружием и данными разведки США.

ВСУ обстреляли Куйбышевский район в ДНР 13 мая, рассказала корреспондент «360». В частности, снаряды попали в школу № 51. В это момент в здании не было детей и учителей, поскольку сейчас они учатся удаленно. Но в школе находился только сторож, который не пострадал.

Также украинские националисты вели обстрел по поселку Горняк Куйбышевского района. Там заживо сгорели мать и ее трехлетний сын.