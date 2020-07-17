Последняя незамужняя британская принцесса тайно сыграла свадьбу с итальянцем

На закрытой церемонии бракосочетания последней незамужней британской принцессы и ее возлюбленного присутствовали родители принцессы — герцог Йоркский Эндрю и герцогиня Йоркская Сара, бабушка невесты британская королева Елизавета II и дедушка герцог Эдинбургский Филипп.

Принцесса и ее итальянский муж обменялись клятвами в Королевской часовне Всех Святых на территории дома принца Эндрю и Сары в Королевской ложе в Виндзорском парке. По информации издания, свадьбу перенесли из-за коронавируса. Тогда планировали провести большое торжество на 150 человек в часовне Сент-Джеймсского дворца в Лондоне.

Беатрис и Мапелли в прошлом году обручились в Италии. Девелопер имеет британское и итальянское гражданство. Муж принцессы является сыном Никки Шейл и графа Алессандро Мапелли Моцци. У бизнесмена есть сын от предыдущих брака.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл лишились королевского статуса. Они больше не выполняют королевские обязанности и не смогут делать официальных заявлении и будут обеспечивать себя сами, а не за счет королевской казны.