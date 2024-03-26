26 марта 2024, 23:31
Россия запросила заседание Совбеза ООН по атаке НАТО на Югославию
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия официально запросила созыв заседания Совета безопасности организации по теме 25-летия агрессии НАТО против Югославии. Об этом сообщило РИА «Новости».
Дипломат напомнил, что ранее Франция и США сорвали проведение заседания по этой проблематике. Французский представитель Николя де Ривьер назвал тему неактуальной и несогласованной с ними.
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По мнению российского дипломата, причина в том, что западные страны боятся публичного обсуждения натовских бомбардировок Югославии.
«Ожидаем от японского председательства официального ответа», — заявил Полянский.
До этого постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал, что Россия потребовала утверждения повестки заседания в СБ ООН путем процедурного голосования, чтобы исключить любые провокации.
Ранее гендиректор компании «Србиягаз» Душан Баятович назвал НАТО «фашистами XXI века», а также указал на родственные связи немецкого руководства с нацистами, пояснив, что их бабушки и дедушки были офицерами СС.
Россия
НАТО
ООН
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