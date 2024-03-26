Мир 26 марта 2024, 23:31 Россия запросила заседание Совбеза ООН по атаке НАТО на Югославию РИА «Новости»

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Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия официально запросила созыв заседания Совета безопасности организации по теме 25-летия агрессии НАТО против Югославии. Об этом сообщило РИА «Новости».

Дипломат напомнил, что ранее Франция и США сорвали проведение заседания по этой проблематике. Французский представитель Николя де Ривьер назвал тему неактуальной и несогласованной с ними.

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По мнению российского дипломата, причина в том, что западные страны боятся публичного обсуждения натовских бомбардировок Югославии.

«Ожидаем от японского председательства официального ответа», — заявил Полянский.

До этого постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал, что Россия потребовала утверждения повестки заседания в СБ ООН путем процедурного голосования, чтобы исключить любые провокации.

Ранее гендиректор компании «Србиягаз» Душан Баятович назвал НАТО «фашистами XXI века», а также указал на родственные связи немецкого руководства с нацистами, пояснив, что их бабушки и дедушки были офицерами СС.