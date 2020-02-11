После массовой резни в Казахстане открыли 25 дел

На юге Казахстана, где вспыхнули беспорядки и были человеческие жертвы, все стабильно. Об этом сообщил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. Правоохранители ведут работу, а тем, кому нужна помощь — помогают. Тем временем полиция открыла 25 уголовных дел.

«В Кордайском районе Жамбылской области ситуация стабильная. Все правоохранительные органы совместно с местными исполнительными органами ведут работу», — заверил Сапарбаев в ходе заседания правительства. Его слова привело РИА «Новости».

Беспорядки в Казахстане вспыхнули в ночь на субботу, 8 февраля, в Кордайском районе Жамбылской области. Согласно обновленным сведениям, погибли 10 человек, участники выступлений повредили 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект, пострадал 41 автомобиль. Правоохранители задержали 50 человек. Официально считается, что конфликт начался на бытовой почве. Обычная ссора переросла в массовую резню.

По словам акима Жамбылской области, уже начиная с понедельника, 10 февраля, все школы и детсады работают в обычном режиме. Открылись магазины, люди перестали бояться выходить на улицу.

Как главу области Сапарбаева представили накануне, 10 февраля. До этого он занимал пост заместителя правительства Казахстана. На пост главы региона его отправил президент страны Касым-Жомарт Токаев.