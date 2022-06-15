Китай продолжит поддерживать Россию в вопросах суверенитета и безопасности

Китай намерен продолжить поддержку России по вопросам суверенитета и безопасности. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным 15 июня.

«Китай готов к продолжению взаимной поддержки с Россией по важнейшим вопросам, таким как суверенитет и безопасность, а также к укреплению стратегического сотрудничества между двумя странами», — передало слова Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Кроме того, Китай изъявил готовность углублять координацию с Россией в рамках крупных организаций — как региональных, так и международных, таких как ООН и БРИКС.

Ранее, 10 июня, открылся первый автомобильный мост между Россией и Китаем — из Благовещенска в Хэйхэ. В честь этого в Амурской области устроили салют. Переправу для легковых машин и грузовиков начали строить еще в 2016 году и планировали запустить движение в 2020-м, но планам помешала пандемия коронавируса.