Посла Украины в Великобритании захотели отозвать после слов о членстве в НАТО

Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Фриз заявила, что посла страны в Великобритании Вадима Пристайко следует отозвать после его слов о возможности отказа страны от вступления в НАТО. Об этом она написала на своей странице в Facebook, их же привели на официальной странице партии в Сети.

«Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко должен быть немедленно отозван, лишен должности и уволен из рядов МИД после заявления изданию Би-би-си-Украина о вероятности отказа Украины от членства в НАТО», — категорично заявила она.

Фриз добавила, что порядок вступления Украины в Евросоюз или НАТО прописан в конституции и не может быть предметом обсуждения отдельных дипломатов, таким образом, позиция посла нарушила конституцию.

Также депутат отметила, что следует как можно скорее выяснить, является ли позиция Пристайко его личной инициативой, или же он транслирует указание офиса главы Украины. Она выразила уверенность, что даже потенциальное предположение отказа Украины от членства в альянсе — это предательство национальных интересов Украины.