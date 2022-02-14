Посол Пристайко допустил отказ Украины от вступления в НАТО, но МИД его сразу поправил

Украина может отказаться от вступления в НАТО, заявил посол страны в Великобритании Вадим Пристайко. По словам дипломата, на такой шаг страна может пойти, чтобы избежать войны с Россией.

Своими прогнозами о пути Украины в альянс посол поделился в интервью радио Би-би-си. Ведущий спросил Пристайко, могут ли украинские власти отказаться от членства в НАТО ради мира.

Посол в ответ заявил, что Украину давно подталкивают к такому решению. На такую необходимость, по его словам, указывают и в самом НАТО.

«Вопрос, который страна из 40 миллионов человек задает себе: „Как нам выжить, если они нападут завтра? Сможем ли мы разрядить сложившуюся ситуацию, оставаясь незащищенными и не входящими ни в один альянс“», — сказал Пристайко.

Затем он добавил, что Украина может отказаться от членства в НАТО, потому что ее могут подтолкнуть к этому. Помимо этого, по его словам, украинская сторона может проявлять гибкость в поиске наилучшего выхода.

«Если нам придется пойти на какие-то серьезные уступки, это то, что мы могли бы сделать», — подчеркнул дипломат.

После интервью Пристайко МИД Украины заявил, что его слова о вступлении страны в НАТО вырвали из контекста. В ведомстве добавили, что лучшей гарантией безопасности Украины был бы ее немедленный прием в альянс и ни одно решение не может быть принято вопреки конституции страны, сообщило РИА «Новости».

Тему якобы российского вторжения на Украину начали активно обсуждать в западных СМИ прошлой осенью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял о том, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать.