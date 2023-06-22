Криминал 22 июня 2023, 15:21 Обвиняемого в шпионаже журналиста WSJ Гершковича оставили в СИЗО Мосгорсуд оставил в силе продление ареста обвиняемого в шпионаже журналиста WSJ Гершковича

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Продление ареста обвиняемого в шпионаже корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича признали законным. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в своем Telegram-канале.

« Московский городской суд оставил без изменения постановление Лефортовского районного суда г. Москвы от 23 мая в отношении журналиста Эвана Гершковича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей „Шпионаж“», — говорится в сообщении.

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Как сообщил «Интерфакс», апелляцию в суд подали адвокаты журналиста, которые хотели обжаловать последнее решение по своему подзащитному. Также они просили изменить меру пресечения, на не предусматривающую нахождение под стражей. Но все их требования суд оставил без удовлетворения.

Сам процесс прошел в закрытом режиме, так как материалы уголовного дела находятся под грифом секретности. В открытой части судья огласил только резолютивную часть постановления.

В Мосгорсуде присутствовали посол США в России Линн Трейси вместе с сотрудниками дипломатической миссии, а также родители Гершковича, которые прилетели в Россию. Но в зал заседания их не пустили из-за закрытого режима слушаний.

Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге в конце марта. ФСБ заявила, что американский журналист занимался сбором информации об одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса.

По данным ведомства, речь шла о секретных данных. Задержанного журналиста обвинили в шпионаже по заданию американской стороны. Гершковича доставили в Москву, где суд по ходатайству следователей принял решение о его аресте. Журналиста отправили в следственный изолятор «Лефортово», где его навестила посол США Линн Трейси. В конце мая Лефортовский суд продлил арест журналиста до 30 августа.