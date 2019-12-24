Путин назвал «антисемитской свиньей» бывшего посла Польши в Германии. Он обещал поставить памятник Гитлеру

Президент России Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» бывшего польского посла в Германии, который пообещал поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Речь идет о событиях перед Второй мировой войной.

«Гитлер сообщил и министру иностранных дел, а потом послу Польши в Германии, прямо сказал, что у него есть идея выслать евреев в Африку, в колонии», — рассказал Путин о случае в 1938 году. Его процитировал RT.

По его словам, действующий в то время польский посол в Германии, одобрил подобное предложение. Об этом он сообщил министру иностранных дел Польши Юзефу Пеку. К тому же дипломат, по словам Путина, пообещал за осуществление этого плана поставить Гитлеру памятник в Варшаве.

«Сволочь, свинья антисемитская. По-другому сказать нельзя», — прокомментировал эту историю российский президент.

Ранее на своей большой пресс-конференции Владимир Путин прокомментировал резолюцию ЕС о том, что следует приравнять нацизм и фашизм к советскому режиму.

«Решение Европарламента мне известно. Я считаю его абсолютно некорректным. Наш народ был первой жертвой тоталитаризма, мы его осудили. Но приравнивать СССР и фашистскую Германию — это верх цинизма», — заявил тогда Путин.

Он отметил, что сейчас люди неправильно трактуют события Второй мировой войны.