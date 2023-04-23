Мир 23 апреля 2023, 23:11 Посла Китая во Франции захотели объявить персоной нон грата из-за его слов о Крыме Monde: около 80 европарламентариев призвали Францию объявить персоной нон грата посла КНР Pixabay

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Около 80 европейских парламентариев призвали министра иностранных дел Франции Катрин Колонну объявить персоной нон грата посла Китая Лю Шайе. Письмо опубликовала газета Le Monde.

«Посол Шайе публично подтвердил, что бывшие советские республики не имеют никакого действующего статуса в международном праве, отметив, что не существует никакого международного соглашения, которое может конкретизировать их статус», — сказано в послании европарламентариев.

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Представители ЕС считают, что подобные комментарии неприемлемы и нарушают международное право. Авторы обращения заявили, что слова Лю Шайе нужно «рассматривать как угрозу безопасности европейских стран». Они попросили главу французского МИД объявить китайского посла персоной нон грата.

Лю Шайе в эфире французского телеканала заявил, что Крым изначально был российским. А после распада СССР постсоветские государства «не имеют эффективного статуса» из-за отсутствия документа, который бы конкретизировал их положение как суверенных стран.