Мир 03 апреля 2024, 20:44 Пошлину на вина из стран НАТО предложили повысить до 200% Абрамченко: идея увеличения пошлины на вино из стран НАТО — ответ на санкции РИА «Новости»

Читать 360tv в

Предложение ввести пошлину в 200% на произведенное в странах Североатлантического альянса вино потребует взвешенного рассмотрения. Об этом РБК заявила зампред правительства Виктория Абрамченко.

«Конечно, мы должны зеркально отвечать на введенные в отношении России санкции», — отметила она.

Реклама

При этом, по ее словам, подходить к решению этого вопроса надо взвешенно и с привлечением экспертов на подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию

Абрамченко напомнила, что пошлину на ввоз вина из недружественных стран уже повышали.

Ранее Ассоциация виноградарей и виноделов России обратилась к правительству и Госдуме с просьбой усилить меры по защите российского рынка. Организация предложила установить импортные ввозные пошлины для вина, в том числе игристого и крепленого, из стран НАТО в 200%.