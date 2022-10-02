Посетивший Донбасс бывший французский военный заявил, что на него покушались агенты СБУ | 360°

Мир 02 октября 2022, 19:05 Поделиться Telegram

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Viber Посетивший Донбасс бывший французский военный заявил, что на него покушались агенты СБУ После поездки в Донбасс француз Боке рассказал, как едва не стал жертвой СБУ РИА «Новости»

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Бывший французский военный, волонтер Адриан Боке, который объективно освещал события в Донбассе, подвергся нападению сотрудников Службы безопасности Украины. В Стамбуле его едва не убили двое мужчин.

«На меня было совершено покушение в Стамбуле, его организовали агенты Службы безопасности Украины и укронацисты», — рассказал Боке РИА «Новости».

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На гражданина Франции напали в Стамбуле 26 сентября. Двое мужчин ранили Боке, ударив его ножом в живот, они также изрезали ему руки и лицо. Экс-военный сумел убежать от преступников.

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По словам Боке, он получил серьезные ранения, но уже чувствует себя лучше.

Волонтер весной приезжал на Украину с гуманитарной миссией. По итогам поездки он рассказал о преступлениях, которые совершили украинские военные. Боке в том числе засвидетельствовал, что ВСУ готовили инсценировку массовых убийств мирного населения в Буче.

Итальянский корреспондент издания La Repubblica, а также телеканалов La7 и Rai Маттиа Сорби получил ранение при взрыве украинской мины в Херсоне. Российский Красный Крест организовал сопровождение, лечение и отправку журналиста в Италию.

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