Подорвавшийся на мине итальянский журналист прошел лечение в России | 360°

Спецоперация 17 сентября 2022, 16:25 Поделиться Telegram

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Viber Подорвавшийся на мине итальянский журналист прошел лечение в России РКК: подорвавшийся на украинской мине журналист из Италии прошел лечение в России РИА «Новости»

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Итальянский корреспондент издания La Repubblica, а также телеканалов La7 и Rai Маттиа Сорби, получивший ранение при взрыве украинской мины в Херсоне, успешно прошел лечение в России и в скором времени полетит домой. Об этом говорится в сообщении российского отделения Красного Креста.

«Российский Красный Крест организовал сопровождение, лечение и отправку журналиста в Италию», — говорится в сообщении организации.

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Сорби освещал ведение боевых действий на Украине, находясь вместе с войсками ВСУ. Он получил осколочные ранения после детонации мины. Российские военные отправили его в больницу, где журналисту оказали медицинскую помощь.

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Глава Российского Красного Креста Павел Савчук сообщил, что с просьбой оказать содействие Сорби в возвращении на родину к ним обратились итальянские коллеги.

«Довольны, что в таком трагическом и тяжелом контексте наши организация в очередной раз сработали. Спасибо нашим российским коллегам за возвращение Сорби домой», — выразил слова благодарности глава Итальянского Красного Креста Франческо Рокка.

Ранее стало известно, что Международный Красный Крест отправил лекарства и гуманитарные грузы в республики Донбасса.

При этом представители гуманитарной организации подчеркнули, что не помогали организовывать эвакуацию людей на Украине, писала kp.ru.

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