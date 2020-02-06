Посещение Эйфелевой башни вновь закрыли из-за забастовок
Протесты против пенсионной реформы продолжаются во Франции. Сегодня 6 февраля из-за забастовки пришлось снова закрыть Эйфелеву башню для посещений. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».
Информация о закрытии входа появилась на официальной странице достопримечательности в Twitter.
«Из-за национального забастовочного движения я сегодня закрыта. Доступ к моей площади остается открытым и бесплатным», — отметили в аккаунте башни.
Доступ к пространству рядом с Эйфелевой башней остается открытым и бесплатным.
Ранее достопримечательность закрывали 24 января из-за того, что некоторые работники Эйфелевой башни решили поучаствовать в протестах против пенсионной реформы.