    24 января 2020, 14:20

    Вход на Эйфелеву башню закрыли из-за протестов

    Ольга Ситникова

    Некоторые работники Эйфелевой башни в Париже решили принять участие в протестах против пенсионной реформы. Из-за этого достопримечательность закрыли для посещения. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Twitter постройки.

    «Из-за национального забастовочного движения я сегодня закрыта. Доступ к моей площади остается открытым и бесплатным», — написано twittеr-аккаунте достопримечательности.

    Ранее сотрудники самой мощной гидроэлектростанции Grand’Maison во Франции приостановили ее работу. Это стало знаком протеста против пенсионной реформы властей.