Вход на Эйфелеву башню закрыли из-за протестов
Некоторые работники Эйфелевой башни в Париже решили принять участие в протестах против пенсионной реформы. Из-за этого достопримечательность закрыли для посещения. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Twitter постройки.
«Из-за национального забастовочного движения я сегодня закрыта. Доступ к моей площади остается открытым и бесплатным», — написано twittеr-аккаунте достопримечательности.
Ранее сотрудники самой мощной гидроэлектростанции Grand’Maison во Франции приостановили ее работу. Это стало знаком протеста против пенсионной реформы властей.