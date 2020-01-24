Вход на Эйфелеву башню закрыли из-за протестов

«Из-за национального забастовочного движения я сегодня закрыта. Доступ к моей площади остается открытым и бесплатным», — написано twittеr-аккаунте достопримечательности.

Ранее сотрудники самой мощной гидроэлектростанции Grand’Maison во Франции приостановили ее работу. Это стало знаком протеста против пенсионной реформы властей.