Мир 09 марта 2024, 12:07 «Посеять хаос». Болтон дал Трампу неожиданный совет Экс-советник президента США Болтон рекомендовал Трампу «посеять хаос» в ООН Janine Schmitz/Janine Schmitz/photothek.de/globallookpress

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Американскому экс-лидеру Дональду Трампу ради безопасности страны следует обратить внимание не на НАТО, а на ООН. Об этом в колонке для газеты Wall Street Journal заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Он посоветовал Трампу дестабилизировать организацию, потому что она является «более враждебной» в сравнении с альянсом.

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«Мистер Трамп мог бы с пользой посеять хаос в ООН», — подчеркнул Болтон.

Бывший советник предположил, что «10 верхних этажей здания Секретариата ООН» можно было снести еще 30 лет назад, и это не принесло бы миру каких-либо серьезных изменений.

Ранее Трамп предупредил, что в случае его избрания на пост президента США Белый дом откажется защищать участников НАТО, которые не выполнили свои финансовые обязательства перед альянсом. Он добавил, что американская сторона будет даже поощрять атаки на эти государства.