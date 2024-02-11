Мир 11 февраля 2024, 00:57 Французский политик заявил о ярости НАТО после слов Путина в интервью Карлсону Лидер движения «Патриоты» Филиппо: НАТО в ярости после интервью Путина Карлсону РИА «Новости»

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Интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону привело в ярость НАТО. Об этом заявил лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Историческое интервью Карлсона с Путиным разъярило всю систему НАТО, потому что оно дает людям информацию, отличную от их пропаганды, и они не могут с этим смириться!» — сказал он.

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Политик отметил, что это происходит в то время, когда вся политика Евросоюза и Североатлантического альянса терпит поражение.

«И это их личный провал, который отражает это интервью!» — заявил Филиппо.

Также французский политик отмечал, что в НАТО запаниковали после интервью Путина Карлсону. По его словам, мир блока стал рушиться.

Как заявил японский политолог, профессор Университета Хосэй Нобуо Симотома, беседа президента РФ с журналистом из Штатов стала важным этапом, ведь до этого не хватало диалога с российской стороной.