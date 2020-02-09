    09 февраля 2020, 11:18

    Посадку уходящего от обстрела лайнера на российской авиабазе сняли на видео

    Андрей Иванов

    Airbus-320, который должен был сесть в Дамаске, чуть не попал под ракетный удар Израиля. Пилоты увели лайнер из опасной зоны и посадили самолет на авиабазе Хмеймим. Телеканал «Звезда» опубликовал видео успешного приземления.

    Инцидент произошел ночью 6 февраля. Истребители F-16 ВВС Израиля выпустили восемь ракет«воздух — земля» по пригородам столицы Сирии. В ответ правительственные войска применили зенитные ракетные комплексы ПВО.

    В этот момент над Дамаском на посадку заходил пассажирский лайнер со 172 пассажирами на борту. Сигнал «Опасность» был передан в 02:14 мск диспетчерской службой аэропорта экипажу при приближении лайнера к Дамаску. Через минуту самолет изменил маршрут своего следования из-за невозможности посадки в международном сирийском аэропорту.

    Среди них были граждане Ирана, Ирака и Сирии, которые совершали поездку по святым местам. При помощи диспетчеров пилоты увели самолет из зоны ракетных ударов и посадили его на базе Хмеймим. Когда атака закончилась, лайнер вылетел в Дамаск.

    Лайнер принадлежит авиакомпании Cham Wing Airlines, его номер рейса — 6Q514.