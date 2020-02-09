Посадку уходящего от обстрела лайнера на российской авиабазе сняли на видео

Инцидент произошел ночью 6 февраля. Истребители F-16 ВВС Израиля выпустили восемь ракет«воздух — земля» по пригородам столицы Сирии. В ответ правительственные войска применили зенитные ракетные комплексы ПВО.

В этот момент над Дамаском на посадку заходил пассажирский лайнер со 172 пассажирами на борту. Сигнал «Опасность» был передан в 02:14 мск диспетчерской службой аэропорта экипажу при приближении лайнера к Дамаску. Через минуту самолет изменил маршрут своего следования из-за невозможности посадки в международном сирийском аэропорту.

Среди них были граждане Ирана, Ирака и Сирии, которые совершали поездку по святым местам. При помощи диспетчеров пилоты увели самолет из зоны ракетных ударов и посадили его на базе Хмеймим. Когда атака закончилась, лайнер вылетел в Дамаск.

Лайнер принадлежит авиакомпании Cham Wing Airlines, его номер рейса — 6Q514.