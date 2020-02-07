Пассажирский самолет сел на российской базе Хмеймим из-за атаки на Сирию

Речь идет об Airbus-320. Он садился в Дамаске, но поменял планы из-за атаки. На борту находились 172 пассажира. Как рассказал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, лайнер летел из Тегерана в Дамаск. По его словам, борт чуть не оказался «в зоне смертельного зенитного ракетно-артиллерийского огня».

«Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести пассажирский Airbus-320 из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром — на российской авиабазе „Хмеймим“», — заявил генерал. Его процитировал ТАСС.

Конашенков отметил, что подобные боевые операции стали характерны для израильских ВВС.

Ранее сообщалось, что с авиабазы Хмеймим в Россию прилетели 26 детей. Они родились в браках россиян, которые воевали на стороне террористов в Ираке и Сирии.