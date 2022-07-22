Порт Роттердама отказался от перевозки контейнеров в Россию

Крупнейший морской транспортный хаб Европы — порт Роттердама — объявил о полном прекращении контейнерных перевозок в Россию и из нее. Об этом говорится на официальном сайте порта.

«Контейнерные перевозки в Россию и в обратном направлении прекратились. Изменения в глобальной логистике привели к перемещению грузов из крупных портов в более мелкие», — говорится в сообщении.

В пресс-службе порта подчеркнули, что пока сохранились поставки российского угля, сырой нефти, сжиженного природного газа и нефтепродуктов, но их объемы постоянно снижаются. Покупатели находят импортеров из других стран.

Запрет на доступ в европейские порты для российских судов включили в пятый пакет санкций Евросоюза. Ограничения не коснулись сухогрузов, которые перевозят сельскохозяйственную продукцию, продукты питания и энергоносители.