Российским судам запретят заходить в порты стран ЕС

Российским судам запретят заходить в порты стран Евросоюза, написал ТАСС. Об одной из мер, входящих в пятый пакет антироссийских санкций, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По данным РБК, у этой ограничительной меры будут некоторые исключения. Они коснутся поставок сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и энергоносителей.

Кроме того, будет запрещен экспорт в Россию полупроводников, машин и транспортного оборудования на общую сумму 10 миллиардов евро, а также импорт угля из России на четыре миллиарда евро в год. Евросоюз также остановит участие российских компаний в госзакупках и запретит транзакции с четырьмя российскими банками, в том числе ВТБ.

О том, что страны ЕС обсуждают запрет на вхождение российских и связанных с Россией судов в европейские морские порты, стало известно еще в начале марта. Об этом рассказывала министр транспорта Литвы Марюс Скуодис.