Порошенко увидел в Зеленском замашки диктатора

Экс-президент Украины Петр Порошенко обвинил действующего руководителя государства Владимира Зеленского в желании стать диктатором. Свою позицию по данному вопросу Порошенко привел на странице в социальной сети Facebook.

Порошенко заявил, что он возвращается из Европы, чтобы «защищать Украину».

«Вы пытаетесь сделать то, что делает каждый человек, претендующий на диктатора. Превратить демократию в диктатуру», — заявил экс-президент.

По его мнению, о диктаторских замашках Зеленского говорит, в частности, желание последнего вернуть мажоритарную систему выборов, чтобы «купить голоса избирателей за гречку и через «Дiю» (украинский электронный сервис государственных услуг — прим. «360»)».

Порошенко отметил, что Зеленский пытается устранить избирательную систему с открытыми выборами и «уничтожить демократию так же, как это сделали на выборах 2021 года». Также экс-президет допустил, что нынешний украинский лидер боится выборов в парламент страны и поэтому стремится их максимально отложить.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко посчитал, что возвращение на Украину бывшего президента Петра Порошенко — это спецоперация против нынешнего лидера страны Владимира Зеленского.