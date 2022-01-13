Депутат Рады заявил о спецоперации Порошенко против Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко посчитал, что возвращение на Украину бывшего президента Петра Порошенко — это спецоперация против нынешнего лидера страны Владимира Зеленского. Об этом он написал в Telegram.

«Как только вернется Порошенко, Зеленский, наконец, проснется. Это не просто возвращение, это спецоперация „Разбуди президента“», — сказал он.

Гончаренко заявил, что Зеленский не занимается политикой, а визит Порошенко должен повлиять на него.

О том, что Порошенко, несмотря на статус подозреваемого в государственной измене, собирается вернуться на Украину 17 января, стало известно из поста партии «Европейская солидарность» в Facebook. Его соратники обвинили власти Украины в незаконной слежке за политическим оппонентом. Они также сообщили, что сейчас бывший глава страны находится в Брюсселе, где участвует в переговорах НАТО из-за ситуации на Украине.

Порошенко покинул Украину 17 декабря. Он направился в Турцию и Польшу, чтобы принять участие в международных конференциях.