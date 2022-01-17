Порошенко убрали из базы розыска МВД Украины

Профайл бывшего резидента Украины Петра Порошенко убрали из списка внутригосударственного розыска. Об этом свидетельствует информация на сайте МВД страны.

Днем 17 января профайл Порошенко еще был на сайте МВД Украины. Экс-президента обозначили как человека, скрывающегося от органов досудебного расследования. Теперь информации о Порошенко в базе розыска нет.

В Службе безопасности Украины заявляли, что экс-лидер страны «исчез» 24 декабря 2021 года. В этот день судья разрешил задержать Порошенко для проведения судебного разбирательства. Сейчас политик находится в Печерском районном суде Киева. Ему должны избрать меру пресечения по делу о госизмене.

На Порошенко завели сразу несколько уголовных дел. Его обвиняют не только в государственной измене, но и финансировании терроризма, а также в создании террористической организации. В декабре 2021 года экс-президент Украины выехал из страны, но 17 января 2022-го вернулся обратно. Порошенко отказался брать повестку от приставов и заявил, что сам поедет в суд.