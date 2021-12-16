Порошенко сорвал прямой эфир украинского телеканала

Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко сорвал прямой эфир парламентского телеканала «Рада». Он прорвался в студию и подверг критике работу и финансирование канала. Об этом сообщило РИА «Новости».

В ходе эфира в студии выступал председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Денис Гетманцев. Внезапно перед столом ведущих появился Петр Порошенко. Его пригласили присоединиться к дискуссии, однако политик отказался. Он заявил, что канал препятствует работе депутатов, а на его финансирование выделяются слишком большие деньги.

«Я бы хотел, чтобы все зрители телеканала «Рада» знали: сейчас незаконно потрачены деньги налогоплательщиков. <…> Мы точно это так не оставим», — заявил политик, после чего покинул студию.

Телеканал «Рада» производит вещание из двух студий: в парламенте и кабинете министров Украины. По данным СМИ, в ближайшее время реформе может подвергнуться телеканал «Дом», после чего два этих СМИ станут основой для создания провластного медиахолдинга.

Ране Петр Порошенко призвал Запад разработать «адские санкции» против России.