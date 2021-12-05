Порошенко призвал Запад разработать «адские санкции» против России

Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил с очередным резким заявлением в адрес России. Он сказал, что западные страны должны составить список «адских санкций» против России на случай агрессии.

«Путин должен понимать, что в случае усиления военной агрессии против Украины он получит солидарный отпор всего мира. Украине нужно летальное оборонительное вооружение, а для Кремля — список „адских“ санкций, которые будут введены в случае наступления», — заявил Порошенко в эфире итальянского телеканала Sky TG24.

Порошенко также поделился мнением, что Киеву уже не нужна поддержка солдат Североатлантического альянса на границах с Россией. Бывший президент сказал, что за то время, пока он был у власти, Украина якобы смогла создать по-настоящему эффективно и сильную армию. Сейчас страна имеет возможность защищать свои земли самостоятельно, считает Порошенко.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил действующего лидера Владимира Зеленского в причастности к нападению на него в центре Киева. Тогда экс-главу государства облили зеленкой.