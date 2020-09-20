Порошенко приписал себе спасение Украины от «агрессора»

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его «команда» спасла страну от «агрессора». Такое заявление он сделал в ходе выступления перед жителями Тернополя.

Как пишет РИА ФАН, сначала Порошенко похвалил город и его жителей, а после этого начал активно агитировать за свою партию «Европейская солидарность». Как подчеркнул бывший президент Украины, это политическая сила, которой можно гордиться.

«В самые тяжелые времена наша команда спасла страну, остановила агрессора, заложила фундамент государственности. Это то, что мы называем армией, украинским языком, верой», — приводит «Газета.ru» слова политика.

Порошенко также рассказал, что «Европейская солидарность» за последние полтора года стала серьезной оппозиционной силой. Экс-президент Украины добавил, что его партия опирается на «поддержку активной части общества», а также последовательно отстаивает курс страны на членство в Евросоюзе и североатлантическом альянсе.

Накануне Порошенко заявил, что украинские власти сокращают расходы на армию, чтобы больше тратить на силовые структуры. Но действуют так не потому, что отдают им предпочтение, а чтобы завести новые уголовные дела против своих политических оппонентов.