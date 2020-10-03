Порошенко попал в больницу из-за COVID-19

«Сегодня с COVID-19 борются мой муж и наша дочь. Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных с коронавирусом. Несмотря на то, что у моего мужа двустороннее воспаление легких, у него сильная воля, которую он демонстрирует в борьбе с болезнью», — заявила Порошенко.

Жена экс-главы Украины добавила, что обстановка в киевских больницах, где лечат от COVID-19, очень плохая.

«Врачи уже на грани истощения, хоть и стараются. Не хватает коек, концентраторов кислорода и реанимационного оборудования. <…> Пока деньги тратились на что угодно, кроме медицины, власти полностью потеряли контроль над пандемией», — подчеркнула Порошенко.

Вчера стало известно, что COVID-19 выявили у президента США Дональда Трампа и его жены Мелании. Врач-эксперт Тимур Пестерев поделился с «360» своим прогнозом течения болезни. Он отметил, что у американского лидера нет хронических заболеваний, хотя он и в возрасте. Это значит, что он легко справится с недугом. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что американские врачи сделают все возможное, чтобы вылечить своего президента, пишет «Газета.ru».