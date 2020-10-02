Российский врач предсказал Трампу легкое течение COVID-19

Коронавирус особенно опасен для людей после 65 лет из-за хронических болезней, которые могут усугубить состояние заразившегося. Трампа это не касается, так как он здоровый человек. Лидер США легко справится с COVID-19. Таким мнением с «360» поделился врач-эксперт Тимур Пестерев.

«Насколько я знаю, у Дональда Трампа нет каких-то тяжелых сопутствующих заболеваний. Я прогнозирую, что он перенесет либо в легкой форме, либо в среднетяжелой форме заболевание», — рассказал Пестерев.

Собеседник напомнил об особой опасности коронавируса для пожилых и рекомендовал максимально беречься в период ухудшения эпидемической ситуации.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 2 октября на своей странице в Twitter сообщил, что медики выявили у него и его жены Мелании COVID-19. Глава Белого дома добавил, что незамедлительно отправляется на карантин.

Руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о готовности помочь Трампу уладить проблемы со здоровьем. Для этого американский президент должен официально обратиться к российским властям. Ученый рекомендовал окружению Трампа привиться российской вакциной от коронавируса.