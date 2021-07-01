Украинский депутат назвал важный шаг на пути к «возвращению» Крыма

Закон о коренных народах сочли важным шагом на пути к возвращению Крыма Украине. В Раде заявили, что пакет законов «Крымская платформа» будет способствовать «деоккупации» полуострова.

Украинский парламентарий Кира Рудык прокомментировала закон «О коренных народах Украины». Мнение депутата Верховной рады привел «Обозреватель».

«Пакет законов „Крымская платформа“ — не только уверенные шаги по деоккупации полуострова, но и также шаги к интеграции коренных народов и уважению их прав», — подчеркнула она.

Рудык заявила, что Киев должен четко сигнализировать не только крымским татарам, но и всему миру о продолжении борьбы за Крым.

Закон «О коренных народах Украины» приняли в Верховной раде. Проект документа на рассмотрение внес президент страны Владимир Зеленский. В его поддержку высказались 326 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В российском МИД заметили, что закон нарушает основополагающие международные договоры и дискриминирует миллионы русских. Последние в нем не фигурируют.