Мир 27 мая 2023, 01:02 Порошенко перечислил три сценария окончания конфликта на Украине Порошенко: Украина вступит в НАТО или повторит судьбу Афганистана и Израиля РИА «Новости»

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Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал три сценария окончания конфликта в стране. Политик на Киевском форуме безопасности заявил, что республика либо вступит в НАТО, либо повторит судьбу Афганистана и Израиля, его процитировала «Страна.ua».

В первом случае в стране появится диктатура, во втором она будет обречена на бесконечные конфликты и огромные жертвы. Политик заявил, что Украина настроена выиграть в конфликте и «не проиграть мир». Страна верит, что в будущем вступит в НАТО и ЕС. А это означает демократические реформы, развитие, инвестиции.

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При втором сценарии Украина в лучшем случае будет получать вооружение для продолжения боевых действий, ее положение будет сравнимо с Израилем.

«Только Израиль воюет с Газой, а мы ведем боевые действия со вторым крупнейшим ядерным государством мира. Цена и жертвы будут другими. Поэтому никакие гарантии безопасности не могут сейчас нами рассматриваться как проукраинский сценарий», — заключил Порошенко.

Третий вариант предусматривает российский вариант окончания конфликта. Но тогда страна, по мнению политика, станет похожа на Афганистан, в ней появится диктатура без поставок западного вооружения, гарантий безопасности.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что до контрнаступления ВСУ остались «считанные дни». Контратаковать украинские войска начнут со дня на день, при этом наступать они намерены с разных сторон.