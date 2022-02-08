Порошенко отказался от предложенного Путиным убежища

Экс-президент Украины Петр Порошенко отреагировал на предложение российского лидера Владимира Путина о предоставлении ему убежища «по гуманитарным соображениям». Политик заявил, что на Украине «сами разберутся».

В ходе пресс-конференции в Москве по итогам встречи с президентом Франции Эммауэлем Макроном Путин заявил, что уже предлагал Порошенко политическое убежище и готов сделать это снова — «не потому что его политика нам очень нравится или нравилась, а по гуманитарным соображениями».

В ответ на это Порошенко в своем Telegram-канале написал, что его уголовное преследование является желанием действующего главы украинского государства Владимира Зеленского «сделать подарок Путину». В этой связи политик призвал президента своей страны направить усилия правоохранительных органов, которые занимаются его делом «больше, чем российской угрозой», на защиту страны.

«А Владимиру Владимировичу наконец-то осознать, что мы разберемся сами здесь, в Украине», — подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что российская практика «заботиться» об украинской политике прекратилась с того момента, как он был избран президентом в 2014 году.

В настоящее время Петр Порошенко подозревается в государственной измене и содействии терроризму. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.