Путин: Россия готова дать Порошенко политическое убежище

Россия готова дать экс-президенту Украины Петру Порошенко политическое убежище. Об этом заявил Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Кремле.

Владимир Путин отметил, что уже предлагал экс-президенту Украины политическое убежище на тот случай, если на его родине у него внезапно возникнут некие проблемы.

«В свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров, сообщило «РИА Новости».

По словам Владимира Путина, на тот момент Петр Порошенко много иронизировал из-за такого предложения. Однако теперь вынужден столкнуться с тем, что его действительно подозревают в государственной измене. Российский лидер отметил, что считает чрезмерным преследование на Украине Петра Порошенко в качестве государственного преступника.

Ранее стало известно, что в Кремле закончились переговоры лидеров России и Франции Путина и Макрона. Президенты выступили на пресс-конференции по итогам беседы на высшем уровне. Как отметил Путин, разговор прошел в деловом ключе, оказался достаточно содержательным и полезным для обеих сторон.

Основной темой беседы стали ранее предложенные Россией проекты по гарантиям безопасности в Европе. Путин отметил, что так называемая политика открытых дверей для НАТО нужна только США и некоторым отдельным членам альянса. Российский лидер добавил, что на текущий момент Запад ответил игнорированием на предложения Кремля.