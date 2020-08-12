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    12 августа 2020, 22:42

    Порошенко обратился к Лукашенко

    Арина Гудилова

    Бывший президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение к белорусскому президенту Александру Лукашенко. Он призвал его прекратить насилие.
    Порошенко обратился к Лукашенко

    Ролик он опубликовал в своем Twitter. Экс-президент отметил, что больше не может молча смотреть за тем, как Белоруссия «сползает в пучину хаоса и политической неопределенности».

    Порошенко призвал белорусского лидера услышать требования своего народа и провести повторные выборы. По его словам, Белоруссия должна избежать судьбы «западной провинции Российской неоимперии».

    Кроме того, бывший глава Украины попросил президента Владимира Зеленского назначить представителя от страны. Чтобы тот вместе с с европейскими партнерами мог повлиять на конфликт.

    На днях действия по подавлению протестов раскритиковал Сергей Шнуров. Свое отношение к ситуации в Белоруссии он выразил, как обычно, в стихах.

    Новости SMI.FM