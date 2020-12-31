Порошенко объявил себя организатором операции по задержанию россиян в Белоруссии

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что это он санкционировал операцию по задержанию 33 россиян в Минске. События происходили летом 2020 года.

Политик подчеркнул, что инициировал эти действия еще в 2018 году.

«Я хочу подчеркнуть, что еще в конце 2018 года тогдашний Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции», — заявил он в эфире украинского «Пятого канала».

По его словам, конкретные лица сорвали спецоперацию. Порошенко посоветовал украинским властям создать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса.

Незадолго до президентских выборов в Белоруссии 9 августа, власти этой страны заявили о задержании 33 иностранцев. Их заподозрили в попытке дестабилизировать обстановку. Большинство задержанных — россияне. Москва посчитала обвинения Минска безосновательными. В итоги 32 человека вернулись на родину, а еще один остался в Белоруссии, поскольку у него было гражданство обоих государств.

Позже президент Владимир Путин сказал, что задержание россиян — это операция американских и украинских спецслужб.