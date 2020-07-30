Белоруссия заподозрила задержанных россиян в подготовке массовых беспорядков

Спецслужбы Белоруссии задержали россиян в рамках расследования дела о подготовке массовых беспорядках. По этому же делу проходят обвиняемыми местные оппозиционеры Николай Статкевич и Сергей Тихановский.

В настоящее время решается вопрос о заключении задержанных россиян под стражу, сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

«По подозрению в совершении указанного преступления (приготовление к массовым беспорядкам — ред.) были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, сотрудники ЧВК Вагнера, проживавшие на территории санатория «Белорусочка» в Минском районе», — пояснили представители пресс-службы СК Белоруссии.

Кроме того, против оппозиционера Сергея Тихановского возбудили дело о призывах к насилию над представителями правоохранительных органов страны.

Ранее стало известно о задержании 33 граждан России под Минском и на юге Белоруссии. СМИ назвали их «боевиками военной кампании «Вагнер». По словам госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрея Равкова, СК возбудил дело о подготовке терактов, посла РФ в Белоруссии вызвали в МИД страны.