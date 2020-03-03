Порошенко назвал власть Украины коллективным Зеленским

Порошенко заявил, что сегодня в парламенте Украины сидят 250 Зеленских, которые решают, что им теперь делать после того, как предвыборные обещания оказались провалены.

«Наша политическая сила не участвовала в назначении этого правительства, и мы не будем принимать участие в его отставке», — заявил Порошенко и подчеркнул, что все, что сейчас происходит в стране, иначе как позором не назвать.

Он пояснил, что речь не только о социальных проблемах, таких как пенсии, но и с приемом самолета из Уханя, а также вопрос разведения войск.

«Власть должна дать адекватные ответы на существующие вызовы и угрозы. Отставка неких лиц — это неадекватный ответ», — заявил Порошенко.

Сегодня депутат украинской рады от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский анонсировал скорую отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука. По его словам, глава Кабмина сам написал заявление об уходе после разговора с президентом Владимиром Зеленским.