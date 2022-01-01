Порядка десяти заключенных убиты при попытке к бегству на Гаити

На Гаити в результате попытки побега из тюрьмы были убиты по меньшей мере десять заключенных. Четверо полицейских получили ранения. Об этом сообщает новостной портал Haiti 24.

По данным СМИ, попытку побега пытались осуществить заключенные тюрьмы Круа-де-Буке, расположенной на востоке столицы Гаити города Порт-о-Пренс. Они подожгли столовую и склад тюрьмы. В результате восемь преступников были ликвидированы на месте, еще двое умерли позже в больнице.

В настоящий момент правоохранители взяли ситуацию в тюрьме под контроль. У заключенных изъято несколько единиц огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области задержали сбежавших заключенных. Оба заключенных находились в исправительном учреждении за кражу, один был приговорен к 3,5 года, а другой — к двум годам.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 313 УК РФ «Побег из места лишения свободы, совершенный группой лиц по предварительному сговору». По новому приговору им могут добавить до четырех лет колонии.