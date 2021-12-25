В Ростовской области задержали сбежавших заключенных

В Ростовской области полиция задержала двух заключенных, накануне сбежавших из колонии-поселения под Волгоградом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Осужденные Георгий В. и Дмитрий К. в ночь 23 декабря совершили побег из ИК № 3 в Волгоградской области, полиция приступила к поискам. Спустя два дня их задержали в Ростовской области.

Оба заключенных находились в исправительном учреждении за кражу, один был приговорен к 3,5 года, а другой — к двум годам.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 313 УК РФ «Побег из места лишения свободы, совершенный группой лиц по предварительному сговору». По новому приговору им могут добавить до четырех лет колонии.

Ранее из СИЗО в Истре сбежали пять заключенных, среди них был обвиняемый в убийстве Александр Мавриди. Все преступники были пойманы полицией.