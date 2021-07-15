Порядка 10 тысяч вакцин Pfizer испортили на Украине

Порядка 10 тысяч доз вакцин от коронавируса производства Pfizer-BioNTech были испорчены на Украине во время транспортировки. Об этом сообщил сайт «Гордон» со ссылкой на департамент охраны здоровья Харьковской области.

В Харьковский областной аптечный склад были доставлены 21,6 тысячи доз вакцины две недели назад. Однако при приеме двух контейнеров, в которых были размещены 9360 доз, были обнаружены нарушения.

Сотрудники уведомили об этом Министерство здравоохранения, в результате вакцина была перемещена в зону карантина, а после ее вернули поставщику.

Зимой этого года стало известно, что работника американского медицинского центра, который испортил 500 доз вакцины производства Moderna, могут посадить на 10 лет. Он признал свою вину и сообщил, что сделал это намеренно. Он извлек из холодильника дозы препарата и оставил на ночь вне камеры хранения. Во время следствия оказалось, что он скептически относится к вакцинам в целом и к вакцине Moderna в частности. До этого в другой американской больнице уборщик испортил около двух тысяч доз вакцины от коронавируса компании Moderna.