Фармацевту из США грозит 10 лет тюрьмы за испорченную вакцину от коронавируса

Работника американского медицинского центра, который испортил 500 доз вакцины производства Moderna, могут посадить на 10 лет. Он признал свою вину и сообщил, что сделал это намеренно.

Фармацевт из Висконсина Стивен Бранденбург специально извлек из холодильника около 500 доз препарата и оставил на ночь вне камеры хранения. Об этом сообщили на сайте министерства юстиции США.

Испорченную вакцину получили 57 пациентов данной клиники.

Стивену Бранденбургу грозит до 10 лет тюрьмы. Во время следствия оказалось, что он скептически относится к вакцинам вообще и к вакцине Moderna в частности. Бранденбург пытался в этом убедить своих коллег в течение последних двух лет. Он считает, что препараты могут навредить человеческому ДНК.

После того, как факт использования флаконов с испорченной вакциной вскрылся, фармацевт рассказал, что случайно оставил сотни доз препарата вне холодильной камеры, когда доставал другие лекарственные средства. Позже он признался, что испортил вакцину намеренно и делал это неоднократно.

В бостонской больнице произошел похожий случай, когда уборщик испортил около двух тысяч доз вакцины от коронавируса компании Moderna. Он случайно отключил холодильник, в котором они хранились.