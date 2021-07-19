Попытку Тихановской привлечь внимание Байдена объяснили

Заявление экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о необходимости вмешательства Джо Байдена в дела республики — это попытка обнадежить деморализованных сторонников. Об этом в беседе с «360» заявил директор института политических исследований Сергей Марков.

Он пояснил, что решение Тихановской обратиться за помощью к Байдену правильное, потому что только он может помочь белорусской оппозиции.

«Шансов на победу демократическим путем у этой оппозиции нет. Они могут уповать только на внешнюю интервенцию — в частности со стороны США и Байдена конкретно», — заявил Сергей Марков.

Он подчеркнул, что сейчас оппозиция республики полностью деморализована. Этому поспособствовали сила со стороны властей страны и поддержка Россией действующего суверенитета Союзного государства.

Светлана Тихановская во время своего визита в США заявила, что белорусская оппозиция победит только при поддержке Джо Байдена. По ее словам, американская администрация сыграет большую роль в «демократизации» страны. Также она рассчитывает на программу помощи, которую США оказывали странам Западной Европы после Второй мировой войны.