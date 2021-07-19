Тихановская заявила, что Байден поможет победить белорусской оппозиции

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская высказала мнение, что белорусская оппозиция сможет одержать победу благодаря американскому лидеру Джо Байдена. Такое заявление она сделала, находясь с визитом в США.

«С помощью Байдена мы победим», — заявила Тихановская в интервью американскому журналу National Interest.

Политик также надеется, что администрация Байдена поддержит оппозицию Белоруссии и «демократизирует» страну. Вместе с этим Тихановская надеется на план Маршалла для Белоруссии — по аналогии с программой помощи Штатов Европе после Второй мировой войны.

Согласно пресс-службе Белого дома, в графике Байдена на эту неделю не значится встреча с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии.

Тихановская в интервью отметила, что у России и Белоруссия всегда были тесные связи. По ее словам, белорусская оппозиция врагов не ищет. Сама Тихановская выступала за диалог с РФ. Однако она не уверена, удастся ли ей в ближайшем будущем встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.

Также Тихановская заявила, что не будет участвовать в выборах президента Белоруссии. Она считает, то стране нужен хороший менеджер. Она же может выполнять роль морального авторитета.

Тихановская находится в США с рабочим визитом. Она уже встретилась в Вашингтоне с представителями белорусской диаспоры. Также политик планирует посетить Нью-Йорк и встретиться там с официальными лицами и соотечественниками. Она заявила, что во время поездки в Вашингтон намерена говорить о необходимости международного расследования и честного суда над теми, кто совершил преступления в отношении белорусов. Кроме того, она поднимает вопрос о введении новых санкций против тех, кто уничтожает Белоруссию.

Светлана Тихановская стала лидером оппозиции после выборов в Белоруссии в 2020 году. Оппозиция заявляла, что именно она одержала победу.