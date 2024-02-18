Мир 18 февраля 2024, 09:09 Попытку проведения неонацистского марша пресекли в Болгарии Sofia Globe: полиция в Софии пресекла попытку проведения неонацистского марша Pixabay

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Болгарская полиция пресекла попытку проведения неонацистского марша в Софии. Об этом сообщило издание Sofia Globe.

По информации источника, в пятницу, 16 февраля, группа людей начала собираться для проведения факельного шествия в центре города. При этом местный муниципалитет не давал им разрешения на организацию массового мероприятия.

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По распоряжению мэра Софии Васила Терзиева полицейские прибыли на место и заблокировали марш. Организаторы хотели посвятить шествие Христо Лукову, который возглавлял неонацистский Союз национальных легионов в Болгарии в 1930-1940-х годах. Несмотря на широкое возмущение общественности, сторонники движения стараются проводить подобные марши каждый год.

В первый день 2024 года шествие в честь идеолога нацизма на Украине и лидера УПА* и ОУН* Степана Бандеры прошло в Одессе. Всего на националистическое мероприятие пришли 15 человек.

*Украинская повстанческая армия (УПА) и Организация украинских националистов (ОУН) — запрещенные в России экстремистские организации.