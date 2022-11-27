Мир 27 ноября 2022, 22:04 Попытки Зеленского захватить Крым испугали лидеров Запада — СМИ The Есonomist: Зеленский может поссориться с Западом из-за Крыма Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Возможные попытки наступления ВСУ на Крым могут отрицательно повлиять на отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и его европейскими коллегами. Таким прогнозом поделился британский журнал The Economist.

Журналисты издания написали, что Украина не может позволить себе разногласия с Западом, однако руководство страны сейчас не исключает проведения наступательной операции в Крыму. При этом украинские источники журнала уверены, что Киеву будет очень сложно завладеть полуостровом.

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Страны Запада опасаются эскалации конфликта в случае наступления ВСУ на Крым, а также возможного применения ядерного оружия Россией в качестве ответных мер. В Кремле неоднократно заявляли о нежелании развивать тему ядерной эскалации, напомнил The Economist.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что за поддержку Украины Западу приходится платить высокую цену.