Мир 27 ноября 2022, 11:37 НАТО признал, что поддержка Украины дорого обойдется Западу Генсек НАТО Столтенберг: поддержка Украины дорого стоит Западу, но она необходима РИА «Новости»

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что за поддержку Украины Запад платит высокую цену. Об этом он заявил немецкой газете Welt am Sonntag.

«Очень важно, чтобы мы как политики смогли обеспечить долгосрочную существенную поддержку Украине со стороны наших государств. Но это будет иметь свою цену», — отметил генсек Североатлантического альянса.

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И санкции, и военные транши, и гуманитарная помощь, подчеркнул Столтенберг, имеют свою цену. Но, по его мнению, неоказание такой помощи может выйти еще дороже.

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Столтенберг напомнил, что из-за роста счетов за продукты питания и электроэнергию для европейцев наступили тяжелые времена. Тем не менее он счел необходимым продолжать поддерживать Украину. Генсек НАТО отметил недавние поставки оружия из Германии, которые «имеют решающее значение».

Помощь Украине они призвал усилить, так как военная поддержка поможет укрепить позиции президента Владимира Зеленского на переговорах с Россией. Однако большая часть стран НАТО исчерпала свои возможности для поставок оружия Украине.