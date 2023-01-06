Эксклюзив 06 января 2023, 23:37 «Попытка продлить политический фарс». Корреспондент RT рассказал о суде после освещения протестов в Белоруссии Корреспондент RT Придыбайло: попытка суда после протестов в Белоруссии стала фарсом

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Прозвучавшая в эфире фраза, что участники протестов в Белоруссии 2020 года не отличались особым умом, потому что повелись на давно проработанную методичку, обернулась для корреспондента RT Константина Придыбайло судебным преследованием. Об этом он рассказал в интервью Екатерине Малашенко. Полную версию стрима «360» опубликовал на RuTube.

Журналист пояснил, что тогда в эфире кто-то поднял тему попытки государственного переворота в Белоруссии. Как сам непосредственный свидетель происходящих событий корреспондент не смог сдержаться.

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«Я сказал, что те люди, которые повелись на вот эту проверенную годами методичку по созданию цветных революций, политически неграмотные. Ну, откровенно, тупые люди, которые поверили во все это, повелись на простейший развод», — рассказал Придыбайло.

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По его словам, несколько человек восприняли эти слова как личное оскорбление и подали на него в суд. Но журналист одержал победу в районном и городских судах. По его словам, экспертиза показала его правоту, а истцы бороться дальше не стали.

«На мой взгляд, это была попытка продлить политический фарс, так называемую политическую борьбу, но уже в судах. То есть это такой стандартный инструмент — давайте теперь судится», — заявил корреспондент.

Придыбайло подчеркнул, что в суды постоянно подают на ведущего и журналиста Владимира Соловьева и на других сотрудников и гостей телеканалов. Корреспондент отметил, что не воспринимает эту ситуацию всерьез, а только как продолжение политической игры.

На президентских выборах 2020 года победу одержал Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал более 80% голосов избирателей. Несогласные с таким решением сторонники оппозиционного кандидата Светланы Тихановской вышли на массовые акции протеста. Сама бывший кандидат выехала в Литву. Против ее сторонников и соратников завели уголовные дела о незаконных призывах к захвату власти и создании экстремистских сообществ.

Журналист Константин Придыбайло во время работы в Минске тоже попал в руки белорусских силовиков. Его задержали пять бойцов ОМОНа, у которых он спросил можно ли пройти по улице или она уже перекрыта. Корреспондента с завязанными пластиковой стяжкой руками посадили в автозак, но через 10 минут отпустили, когда он представился.