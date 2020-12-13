Более 300 человек задержаны в Минске за участие в акциях протеста

На воскресных акциях протеста в Минске задержали более 300 человек. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, задержанные оказывали сопротивление сотрудникам милиции.

Всех задержанных обвиняют в нарушении законодательства о массовых мероприятиях, заявил официальный представитель ГУВД Роман Лашкевич.

«За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано более 300 граждан — по ст. 23.34 КоАП Белоруссии за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий», — отметил он.

Некоторые задержанные ранее уже были замечены в подобных нарушениях и привлекались к ответственности.

В милиции напомнили, что за участие в несогласованных акциях задержанным грозит штраф или до 15 суток административного ареста за каждое правонарушение (в совокупности до 30 суток ареста).

Массовые протесты в стране начались 9 августа из-за итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Он занимает свой пост с 1994 года.