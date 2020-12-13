Более 300 человек задержаны в Минске за участие в акциях протеста
Всех задержанных обвиняют в нарушении законодательства о массовых мероприятиях, заявил официальный представитель ГУВД Роман Лашкевич.
«За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано более 300 граждан — по ст. 23.34 КоАП Белоруссии за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий», — отметил он.
Некоторые задержанные ранее уже были замечены в подобных нарушениях и привлекались к ответственности.
В милиции напомнили, что за участие в несогласованных акциях задержанным грозит штраф или до 15 суток административного ареста за каждое правонарушение (в совокупности до 30 суток ареста).
Массовые протесты в стране начались 9 августа из-за итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Он занимает свой пост с 1994 года.