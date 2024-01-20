Мир 20 января 2024, 13:52 Популярная достопримечательность в Греции может исчезнуть под водой Популярный пляж кораблекрушений на острове Закинф в Греции может смыть в море Unsplash

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Популярные среди туристов пляж и место кораблекрушений Навагио на острове Закинф в Греции рискуют уйти под воду. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

В АТОР отметили, что из-за штормов и оползней за последние 10 лет состояние затонувшего корабля «Панагиотис» сильно ухудшилось.

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Корабль сел на мель еще в 1980 году, из-за чего пляж назвали «бухтой контрабандистов» и «пляжем кораблекрушений». По легенде, судно перевозило нелегальные товары и ценности.

Местные жители, представители турбизнеса и островные власти опасаются, что вода в течение нескольких лет окончательно смоет корабль в море, что сильно сократит трафик посетителей.

Некоторые активисты призывали заплатить за работы по восстановлению затонувшего корабля. Власти Закинфа также рассматривают вариант взимания дополнительной платы за вход на Навагио.

Ранее россиянам назвали топ-10 отечественных аналогов заграничным достопримечательностям.