Топ-10 российских аналогов заграничным достопримечательностям

Оказывается, для того, чтобы получить дозу положительных эмоций и пополнить свою фотоколлекцию головокружительными снимками необязательно лететь на заграничный берег, оформлять визы и конвертировать валюту. Достаточно открыть карту нашей необъятной Родины, где можно отыскать и свою Венецию, и свою Исландию, и альпийские луга, и даже пустыню Сахару. В рамках премьеры проекта 4 ноября «А дома лучше» телеканал «Моя Планета» подготовил топ-10 мест России, которые по красоте своей не уступают иностранным достопримечательностям.

Голубые озера, Кабардино-Балкария

Первыми в списке нашего рейтинга отечественных чудо-локаций значатся Голубые озера Черекского ущелья, расположенные в Кабардино-Балкарии, в 60 км от Нальчика. Самое глубокое из них — озеро Церик-Кель, или Нижнее Голубое озеро. Существует легенда, что оно образовалось на месте гибели страшного дракона, поверженного одним из героев национального эпоса. По преданию, этот дракон и сейчас покоится на дне этого озера, наполняя его своими слезами. Кристально-чистая вода озера сохраняет температуру +9 °C при любом времени года, чего не скажешь про цвет. Его оттенок всегда переменчив. По-настоящему нежно-голубой вода становится при ясной погоде.

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Вулкан «Ключевская сопка», Камчатка

Этот заснеженный великан, расположенный на Камчатском полуострове, как две капли воды похож на своего могучего товарища, громоздящегося на Японском острове Хонсю — вулкан Фудзи. Оба имеют форму правильного конуса и являются действующими. Однако Ключевская сопка гораздо любопытнее: она является самым высоким действующим вулканом Евразии (на целый километр выше своего японского собрата), к тому же активнее. Если Фудзи извергался последний раз в далеком XVIII веке, то Камчатский великан ведет себя неспокойно и по сей день. Над его вершиной всегда клубятся сероватые облака газов и пара. В безветренную погоду они поднимаются в верхние слои атмосферы, образуя удивительный по красоте шлейф.

Чарские пески, Забайкальский край

Этот небольшой по протяженности песчаный массив, окруженный со всех сторон горами Чарской долины, в шутку называют местными Каракумами. Это настоящая пустыня в миниатюре со всеми присущими ей признаками: струящимся песком, поющие барханами и песчаными бурями. Однако относительно других своих пустынных собратьев, посещение этой достопримечательности не таит в себе смертельной опасности. В ней точно не заблудишься — площадь всего 50 км² и не получишь обезвоживание — на окраине пустыни есть озерцо с кристально чистой водой.

Северное сияние, Мурманск, Кольский полуостров

Наши предки называли Северное сияние духами, танцующими на небесах. Вокруг этого природного явления ходило немало всевозможных слухов и легенд. Оказывается, чтобы застать его совсем не обязательно отправляться в Норвегию или Исландию, достаточно купить билет до Мурманска и приготовиться к удивительным впечатлениям. Удвоить восторг от полученных эмоций помогут местные активности: катания на собачьих упряжках, снегоходах, санках, а также зимняя рыбалка и посещение оленьих ферм.

Вышний Волочок, Тверская область

Этот небольшой городок в Тверской области, как и великий Санкт-Петербург, носит негласное название «Русской Венеции». Обе локации действительно стоят на реках и пронизаны густой сетью каналов. И если о Северной столице знают все, то о его собрате слышали далеко немногие. В водную сеть Волочка входят два канала: Тверецкий и Цнинский, вырытые по приказу Петра I. Уникальность этого городка в том, что воды в нем почти в четыре раза больше, чем суши, поэтому местные жители предпочитают использовать в качестве средства передвижения не автомобили, а лодочки.

Подводный музей, поселок Оленевка, Крым

Поклонников дайвинга нам тоже есть, чем удивить. И не традиционными кораллами, разноцветными рыбками, водорослями и прочей атрибутикой подводного мира. Как на счет необычного дайв-путешествия в Тарханкутский подводный музей, собравшего среди своих экспонатов бюсты и статуи Ленина, Сталина, Есенина, Чайковского и Бетховена? Среди прочего в подводной галерее можно повстречать Статую Свободы и Эйфелеву башню. Всего в зарослях водорослей на сегодняшний день можно насчитать около 60 экспонатов.

Долина лотосов, Анапа

Поскольку лотос — символ буддизма, ассоциировать его принято с жаркой Азией. Вы удивитесь, если узнаете, что он прекрасно прижился и в нашей полосе. Долина лотосов — уникальная природная достопримечательность Тамани, созданная людьми. Как этот чудесный цветок появился в России — до сих пор загадка. Одни утверждают, что их принесли с собой перелетные птицы, другие настаивают на том, что лотосы всегда росли в наших краях, третьи предполагают, что семена цветов привезли в страну буддисты. Проще всего попасть в долину лотосов из Анапы или Тамани, заранее купив экскурсионную программу.

Белые скалы, мыс Тарханкут, Крым

Небольшой французский городок Этрета славится своими живописными отвесными скалами. Однако мало кто знает, что на западе Крыма на Тарханкутском полуострове есть виды ничуть не хуже. Урочище Алеш считается самым известным местом на Тарханкуте. Оно представляет собой нависающие над морем белые стены, испещренные бухтами, гротами и выступами. Внутри расположено множество маленьких пещер, покрытых мелкими щетками сталактитов, а дно завалено каменными истуканами причудливых форм.

Золотая обитель Будды Шакьямуни, Элиста

Храм Золотого Будды — одна из самых популярных туристических локаций Бангкока. Но проникнуться атмосферой востока можно, не выезжая за пределы нашей Родины. Самый большой буддийский храм Европы расположен в Элисте, столице Калмыкии. Его высота 63 метра, а поскольку в городе не так много высоток, то здание можно заприметить издалека. Храм был построен на месте разрушенного когда-то завода железобетонных изделий после визита в Элисту Далай-ламы. Достопримечательность возвели довольно быстро: буквально в течение девяти месяцев. У входа в храм туристов встречает статуя белого старца. Это божество — Цаган Аава, хранитель жизни и долголетия, благоденствия и плодородия. Стены храма украшены сюжетными росписями. На втором этаже находится статуя Будды Шакьямуни, покрытая сусальным золотом и украшенная бриллиантами. Внутри статуи замурованы различные священные вещи буддистов — благовония, мантры, драгоценности и многое другое.

Резиденция Деда Мороза, Великий Устюг

Для того, чтобы проникнуться сказочной предновогодней атмосферой совсем не обязательно отправляться к Санта-Клаусу в заброшенную деревушку где-то в Лапландии. Достаточно купить билет до Великого Устюга, что в Вологодской области и навестить родного Дедушку Мороза. Покататься в его оленьей упряжке, выпить душистый травяной чай с баранками и вареньем, побродить вдоль тропы Сказок, увидеть кота ученого и прочих знакомых персонажей. Можно даже вообразить себя Емелей и с ветерком прокатиться на русской печке.